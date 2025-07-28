«Я родила, теперь сын должен меня обеспечивать»: Мария Погребняк назвала себя матерью-абьюзером

Мария Погребняк сделала неожиданное заявление о старшем сыне. В личном блоге многодетная мать поделилась кадрами с 18-летним Артемом и заявила, что он «должен ее обеспечивать».

На опубликованном видео старший сын качает Марию Погребняк в гамаке. Блогер в шутливой форме отметила: она вырастила ребенка, и теперь он обязан ее обеспечивать. В подписи к ролику бизнесвумен добавила: «Так выглядит мать-абьюзер».

«Как хорошо, когда ты не работаешь и отдыхаешь. И вот человек, который учится, работает и качает свою мать. Все правильно, так и должно быть в жизни. Я родила, теперь сын должен меня обеспечивать и катать», — заявила Мария Погребняк.

Подписчики знаменитости поддержали ее позицию и восхитились внешностью ее взрослого сына.

«Артем чем старше, тем сильнее на отца похож. Верно говорят: если женщина любит, то родит его копию», «Сын очаровательный», «Золотые слова и наставления сыновьям», — написали в Сети.

Но нашлись и те, кто раскритиковал Марию Погребняк за чересчур откровенный образ. Так, одна из подписчиц подчеркнула: «Мне было бы стыдно перед сыном в мини-юбке или коротком платье ходить». Блогер никак не отреагировала на негативный комментарий.

Напомним, в августе 2024 года Мария Погребняк вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. 5 сентября у пары родился сын Владимир. Также у знаменитости есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком.

Ранее 18-летний сын Марии Погребняк удивил мать признанием: «Возможно, ты станешь бабушкой».