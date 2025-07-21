«Могу только сказать, что у меня перерыв»: Мария Погребняк спровоцировала слухи о пятой беременности

Мария Погребняк спровоцировала слухи о пятой беременности на музыкальном фестивале VK Fest в Москве. В беседе с Super.ru блогер рассказала, как бывший муж заподозрил, что она ждет ребенка.

Прошлой осенью Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Сейчас ее сыну не исполнилось еще и года, а 37-летняя модель уже снова намекает на грядущее пополнение в семье. В разговоре с журналистами на VK Fest она вспомнила о недавнем разговоре с экс-супругом, который заподозрил ее в беременности.

«Недавно Паша (бывший муж) сделал мне странный комплимент: "Или ты похудела, или беременная?"» — поделилась Мария Погребняк.

В ответ на прямой вопрос об «интересном» положении бизнесвумен заявила: «Ну вы подождите… Могу только сказать, в падл-теннис не играю, у меня перерыв, нельзя».

Напомним, в августе 2024 года Мария Погребняк вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Головинского, а затем сообщила о беременности. 5 сентября у блогера и бизнесмена родился сын Владимир. Также у знаменитости есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком.

Ранее Мария Погребняк рассказала о первом впечатлении о муже Игоре Головинском: «Бракованный, нарцисс».