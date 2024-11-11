Ксения Собчак отметила 43-летие в браслете с бриллиантами почти за 36 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

5 ноября Ксения Собчак отметила 43-летие. В честь этого события журналистка устроила торжество, на которое пригласила коллег по шоу-бизнесу. На своем празднике Собчак появилась в черном платье-футляре и бархатной изумрудной накидке. Ее образ дополнил браслет, который стоит почти 36 млн рублей. Украшение в виде змеи выполнено из белого золота и украшено бриллиантами.

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