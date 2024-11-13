Ольга Бузова призвала зрителей извлечь урок из поведения рэпера Natan на шоу. Певица прокомментировала поведение музыканта в Telegram-канале.

Ольга Бузова стала ведущей шоу «Звезды в джунглях», где женатый рэпер начал отношения сразу с двумя участницами — Бьянкой и блогершей Лерчек. По словам Ольги, она не была равнодушна к происходящей ситуации, но, как ведущая, придерживалась принципа невмешательства.

«Мои слова не должны влиять на развитие событий внутри…Как ведущая я беспристрастна! Хотя, как человека, меня порой очень сильно задевают поступки участников. Я часто разочаровываюсь или, наоборот, восхищаюсь», — высказалась знаменитость.

Ольга считает, что «реалити открывает души людей». По мнению певицы, зрители должны извлечь урок из поведения рэпера, чтобы не разрушать то, что было создано годами.

«Я по-прежнему продолжаю удивляться, несмотря на свой колоссальный опыт работы на телевидении», — заявила артистка.

Ранее Лерчек пожаловалась на шоу «Звезды в джунглях» и получила ответ от Ольги Бузовой. Подробности читайте в этой новости.

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