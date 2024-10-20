«Примазалась к молодоженам»: Наташа Королева потратила 2 миллиона рублей на медовый месяц сына

Наташа Королева потратила два миллиона рублей на медовый месяц сына.

21 августа Архип Глушко узаконил отношения с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной). Звездная мама помогла сыну не только с организацией торжества, но и со свадебным путешествием.

Спустя месяц после торжества молодожены отправились в медовый месяц на Мальдивские острова, а все расходы за отдых на себя взяла сама Королева. Однако она решила не оставлять пару наедине, поэтому тоже устроила себе отпуск, чтобы провести время вместе с детьми на побережье Индийского океана. Семья поселилась на большой вилле с бассейном. Об этом сообщается в шоу «Ты не поверишь!». По данным источника, отдых обошелся артистке в два миллиона рублей.

«Я примазалась к молодоженам. Поехала под шумок», — сообщила Королева.

Наташа не экономит на счастье своего ребенка. Ранее она даже заказала у именитого дизайнера свадебное платье для невесты, стоимость которого составила полмиллиона рублей. Кроме того, отец Архипа Сергей Глушко также вложился в будущее детей и подарил им собственную квартиру.

Ранее мы писали о том, почему невестка Наташи Королевой ушла из танцев на шесте.

Также сообщалось, что живущий 7 лет в браке Александр Панайотов объяснил, почему у него нет детей.