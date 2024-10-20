Живущий 7 лет в браке Александр Панайотов объяснил, почему у него нет детей. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Белта».

Певец Александр Панайотов в 2017 году женился на журналистке Екатерине Корнеевой, которая сейчас работает его директором. Несмотря на долгий брак, супруги еще стали родителями. По словам музыканта, он мечтает о многодетной семье.

«Я бы очень хотел много-много-много детей и работаю в этом направлении», — заявил он.

Панайотов высказался об инициативе ввести налог на бездетность и признался, что отсутствие потомства может быть связано с разными факторами.

«Регулировать этот момент… я не понимаю, как. У меня тоже нет ребенка. Не потому, что не хотим, а может быть, как-то не получается или по физическим показателям есть сложности. У каждого свои проблемы, свой повод. Как это регулировать?» — задается вопросом он.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Семенова пожаловалась на детей, которые не дарят ей внуков.