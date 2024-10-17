Сейчас девушка работает визажистом: почему невестка Наташи Королевой ушла из танцев на шесте

Сын певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко женился на девушке по имени Мелисса. Изначально она занималась танцами на шесте, однако потом ушла из этой профессии. Многие считали, что на невестку было оказано давление, однако та опровергла домыслы.

Мелисса выложила фрагмент из шоу «Прямой эфир», в котором одна из гостей рассказала, что Тарзан и Королева подарили Валынкиной жилплощадь, чтобы она перестала работать.

Однако, по словам девушки, никто ее не заставлял бросать танцы на шесте. Она озвучила истинную причину такого поступка своим подписчикам в соцсети. Сейчас, к слову, Валынкина работает визажистом.

«А из стрипа я ушла сама! Меня никто не заставлял, и никто условий никаких не ставил», — заявил невестка Королевой.

Ранее Мелисса впервые рассказала о своем прошлом. По словам девушки, в школе над ней издевались ученики и учителя.