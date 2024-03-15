«Дома не вытащили бы»: актриса Наталья Селезнева попала в больницу

Стало известно о госпитализации народной артистки РФ Натальи Селезневой. 78-летняя актриса и звезда фильма «Операция Ы» попала в больницу с двусторонним воспалением легких.

Об этом она рассказала ТАСС.

Причиной плохого самочувствия стал вирус. Актриса полагает, что где-то «подхватила» инфекцию.

«Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», - поделилась артистка.

Селезнева лечится три дня. Когда ее могут выписать, неизвестно, врачи не дают прогнозов.

Селезнева обращалась к врачам в начале января из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У нее обнаружили острую инфекцию дыхательных путей.

Помимо новости о госпитализации Селезневой, 15 марта сообщалось о смерти народного артиста РФ Александра Ширвиндта. 89-летний президент Театра сатиры умер в больнице.

Предварительной причиной смерти называли проблемы с сердцем. Известно, что сын Ширвиндта Михаил собирался забрать отца из больницы, тот шел на поправку. Обсуждалось, будет ли он играть в спектакле 3 апреля - это была единственная постановка, в которой его задействовали.