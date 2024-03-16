«Еще в 14:35 была надежда…»: Александр Олешко шокирован смертью Ширвиндта

Александр Олешко рассказал в соцсетях, что врачи сражались за жизнь Ширвиндта.

В пятницу, 15 марта, стало известно, что президент Театра Сатиры и народный артист России Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни.

По словам коллеги актера, Александра Олешко, за жизнь артиста в больнице боролись до последней минуты.

«Вот и все. Еще в 14:35, была надежда… Даже на то, что 3 апреля сыграем наш спектакль вместе», — написал он в личном блоге.

Олешко также разместил в соцсетях последнее совместное фото с Ширвиндтом. Актер признался, что последний раз виделся с коллегой в августе 2023 года.

«В августе я увижу Александра Анатольевича на похоронах Веры Васильевой. Впервые растерянного, испуганного. Потом только звонки по телефону и общение через жену. И надежда, что он вырвется и будет жить», — рассказал он.

Напомним, предварительной причиной смерти Александра Ширвиндта стали проблемы с сердцем.

Ранее мы писали о том, что Лев Лещенко отреагировал на уход из жизни Александра Ширвиндта.