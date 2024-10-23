Прилучный нашел союзников в борьбе с Муцениеце: новые подробности разборок экс-супругов

Павел Прилучный, его мама и жена пытаются уменьшить сумму алиментов для детей от Агаты Муцениеце. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Voice.

Как сообщает источник, актер нашел союзников в алиментной войне с экс-супругой. В суд поступил иск на взыскание алиментов на нетрудоспособного члена семьи — на мать Павла. Заседание назначено на середину ноября.

Предположительно, на такой же шаг пошла Зепюр Брутян. Она требует от мужа выплат на годовалого сына. Семья актера подает иски по совету юристов. Если Павел по решению суда начнет выплачивать содержание маме и младшему сыну, то сумма алиментов для детей от Агаты уменьшится.

На данный момент актер не комментировал новость про иски.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что Павел Прилучный не вернул ей сына после суда. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Агата Муцениеце спросила у сына Тимофея, гордится ли он мамой.