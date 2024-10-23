«Ты гордишься своей мамой?»: Агата Муцениеце обратилась к пожелавшему жить с Прилучным сыну

Актриса Агата Муцениеце после победы в суде за детей обратилась с вопросом к 11-летнему сыну Тимофею, пожелавшему жить с отцом, актером Павлом Прилучным. Звезда «Закрытой школы» поинтересовалась у мальчика, как он ответил на вопрос о маме, заданный в суде.

«Тима, самый главный вопрос, который тебе задавали сегодня органы опеки — ты гордишься своей мамой?» — спросила Агата у сына.

В ответ ребенок заверил, что такой вопрос ему никто не задавал. Однако Агату такой расклад не устроил, и она продолжила настаивать, отметив, что лично видела его в опроснике.

«Тебя не спрашивали, гордишься ли ты мамой и папой? Я видела этот вопрос, сама читала его в опроснике. Все было как в тумане?» — сказала Муцениеце и рассмеялась.

Диалог с сыном актриса опубликовала на YouTube-канале «Честные будни».

Напомним, конфликт экс-супругов начался после требования Муцениеце увеличить алименты на детей до двух миллионов рублей в месяц. Павел Прилучный подал встречный иск в суд с требованием опеки над сыном Тимофеем. 18 октября суд определил место жительства мальчика с мамой. Однако звезда сериала «Мажор» все еще не вернул ребенка бывшей жене. При этом сам Тимофей выразил желание жить с отцом и его новой семьей.

Ранее Агата Муцениеце показала, как проводит время с 8-летней дочерью Мией после возвращения из поездки в Испанию. Звезда оставляла девочку с отцом, несмотря на судебные разбирательства по вопросу опеки над детьми.