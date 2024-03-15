«Прилeтело случайно»: актера Ивана Охлобыстина ранили в Донбассе

Во время одной из поездок в Донбасс актер Иван Охлобыстин получил ранение. Об этом звезда «Интернов» рассказал в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Когда шальная пуля попала в актера, он этого даже не заметил. По словам Охлобыстина, он испытал ощущения, когда «идешь за грибами с рюкзаком, и сзади цепляешься за ветку, которая немного ведет тебя назад».

«Прилeтело случайно. Там такая была ситуaция на „нуле“», — сказал он.

Актер добавил, что ранение было неопасным, но привело к трещине в ребре. Значит выстрел был из автомата.

Только с декабря он потерял в Донбассе троих близких людей. Четвёртый был тяжело ранен.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, как избил на съемках Олега Янковского. В одной из последних работ режиссера была сцена, в которой герой Охлобыстина должен был ударить ногой героя народного артиста СССР.

Также актер высказался о Лолите после отмены концертов артистки.