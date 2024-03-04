«Очень жалко»: Охлобыстин высказался о Лолите после отмены концертов

Актер Иван Охлобыстин пожалел певицу Лолиту, которая стала гостьей скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой. После случившегося у артистки один за другим отменяются концерты, но сама она говорит, что видит плюсы в освободившемся времени.

Охлобыстин стал гостем на YouTube-канале «Эмпатия Манучи», где выразил искреннее сочувствие Лолите Милявской.

Он поделился своим мнением о ситуации со звездами шоу-бизнеса, подвергшимися критике и отмене. Охлобыстин считает, что люди, столкнувшиеся с негативными последствиями вечеринки, разделяются на тех, кто заслужил наказание, и тех, кого пора отодвигать в сторону. Он выразил сожаление о судьбе Милявской, лишившейся доходов после отмены концертов.

«Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов. И как надо жить с этим? Она искренний человек», – высказался артист.

Иван подчеркнул, что Милявская всегда была искренней и неподдельной в своих выступлениях, что заслуживает уважения. Он уверен, что со временем ситуация с ней нормализуется, а поклонники продолжат любить ее за ее талант и искренность.

Говоря об остальных участниках скандала, Охлобыстин отметил, что каждый из них несет свою долю ответственности за произошедшее. Он выразил сочувствие Насте Ивлеевой, чья жизнь изменилась после скандала.

Также актер поделился своими впечатлениями о Диме Билане, отметив его как хорошего человека, с которым было приятно общаться. Он призывает разобраться в ситуации, прежде чем делать осуждающие выводы.

В целом, Охлобыстин предполагает, что громкость скандала связана с изменением общественного мнения о подобных событиях.

Ранее Охлобыстин высказался о поездках гостей «голой» вечеринки в Донбасс.