Актер Иван Охлобыстин рассказал, как избил на съемках Олега Янковского, об этом сообщает aif.ru.

В одной из последних работ артиста Олега Янковского, где снимался и Иван Охлобыстин, была сцена, в которой герой Охлобыстина должен был ударить ногой героя народного артиста СССР.

По воспоминаниям Охлобыстина, он случайно ударил коллегу.

«Вокруг Янковского положили черные мешки с песком. Их было не видно за артистами, игравшими опричников. Я пробегаю мимо, бью ногой и попадаю Янковскому прямо в печень!» — рассказал он.

После этого случая Охлобыстин позвал актера в ресторан и в качестве извинений угостил его деликатесами. Казалось, обида актера прошла. Но спустя некоторое время в другой сцене фильма все повторилось вновь, когда героя Янковского на веревке вели к царю. И делал это персонаж Охлобыстина.

«Я не знаю, на каком шаге я потерял равновесие, и протащил Янковского по камням, чуть не убил. Он встал, кричит: „Идиот! Не подходи ко мне!“» — вспомнил актер.

Ранее мы писали о том, что Иван Охлобыстин принял пулю за обледеневшую ветку, когда бежал в укрытие.