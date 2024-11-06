«Общее впечатление — хаос»: профессор моды рассказала, что мешает Бьянке стать стильной
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Певица Бьянка любит привлекать внимание публики яркими костюмами. Ее откровенные наряды часто становятся предметом обсуждения и осуждений. Профессор моды Надежда Коробцева и член союза дизайнеров России считает, что артистка носит дешевые, некачественные вещи и неумело их сочетает. Это мешает ей стать стильной. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».
Яркие акценты и броские элементы
Бьянка экспериментирует с яркими цветами и смелыми силуэтами, иногда уподобляясь подростку. В ее гардеробе часто встречаются костюмы насыщенных цветов. В изобилии – красный, фиолетовый и бирюзовый цвета. Яркие сценические образы – это хорошо, но иногда сами платья со множеством воланов и рюшей перегружены лишними деталями и в целом мешают восприятию лица и содержания песни. Употребление излишне сложных, порой безвкусных фасонов, приводит к восприятию образа как фантазийного, нереального, смелого, и вместе с тем странного и сюрреалистичного.
«Бьянка часто использует вещи от известных брендов. Порой на ней оказываются весьма дешевые и сомнительные по качеству вещи, которые доступны большинству обычных покупателей. Известно, что она приобретала одежду от Zara стоимостью от 2000 до 20 тысяч рублей. Однако в ее гардеробе можно найти и более дорогие вещи, например, джинсы от Vetements стоимостью минимум от 150 тысяч рублей и кофточки от Loewe, стоимость которых составляет примерно 70 тысяч рублей. При этом изделия из разных ценовых категорий не рекомендуется сочетать в одном образе», — высказалась Надежда.
Коробцева Надежда
профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина, член союза дизайнеров России
Ошибки в сочетании
«Складывается впечатление, что певица ещё не нашла целевую аудиторию и недостаточно представляет, что эта аудитория ожидает от нее. Предлагаемые зрителям образы зачастую противоречивы. То слишком откровенны, то смотрятся дешево, то перегружены ненужными деталями. Это говорит об отсутствии целостности, внутренней гармонии. В одном костюме могут одновременно использоваться яркий принт, горошек, и в итоге: общее впечатление – хаос, вульгарность и похотливость, отсутствие вкуса и чувства возраста», — считает эксперт.
Коробцева Надежда
профессор моды РГУ им. А.Н. Косыгина, член союза дизайнеров России
Заключение
Стиль одежды Бьянки отражает ее яркую индивидуальность. Однако отсутствие компетентности в вопросах создания гармоничных образов, имиджа и стиля в зрелом возрасте создают впечатление инфантильности и недостаточной солидности.