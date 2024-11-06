«Общее впечатление — хаос»: профессор моды рассказала, что мешает Бьянке стать стильной

Певица Бьянка любит привлекать внимание публики яркими костюмами. Ее откровенные наряды часто становятся предметом обсуждения и осуждений. Профессор моды Надежда Коробцева и член союза дизайнеров России считает, что артистка носит дешевые, некачественные вещи и неумело их сочетает. Это мешает ей стать стильной. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».

Яркие акценты и броские элементы

Бьянка экспериментирует с яркими цветами и смелыми силуэтами, иногда уподобляясь подростку. В ее гардеробе часто встречаются костюмы насыщенных цветов. В изобилии – красный, фиолетовый и бирюзовый цвета. Яркие сценические образы – это хорошо, но иногда сами платья со множеством воланов и рюшей перегружены лишними деталями и в целом мешают восприятию лица и содержания песни. Употребление излишне сложных, порой безвкусных фасонов, приводит к восприятию образа как фантазийного, нереального, смелого, и вместе с тем странного и сюрреалистичного.