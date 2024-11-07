«Не можем быть вместе»: Бьянка расстается с возлюбленным из-за неожиданной причины

Певица Бьянка объявила о расставании с возлюбленным из-за натальной карты. Об этом стало известно из соцсетей.

Недавно, комментируя романтические отношения с Натаном на проекте «Звезды в джунглях», Бьянка рассказывала, что сейчас она влюблена вовсе не в певца. Знаменитость заявляла, что встречается с человеком, который не хочет публичной жизни.

Впрочем, уже спустя несколько дней после этого, Бьянка в соцсетях объявила, что она в поисках нового возлюбленного.

«Я очень сильно влюбилась в молодого человека, но по натальной карте мы никак не можем быть вместе. Жду другого», — рассказала она.

Напомним, Бьянка была замужем лишь один раз — в 2018 году она сыграла свадьбу с гитаристом Романом Безруковым. Их брак просуществовал до октября 2021 года.

Ранее мы писали о том, что Natan высказался о поцелуе с Бьянкой на шоу.