«Приходилось находить мужество»: Валерия вспомнила о личной трагедии после развода с Шульгиным

Валерия вспомнила о том, как пережила развод с Александром Шульгиным.

Накануне артистка выпустила новый альбом под названием «Исцелю», состоящий из 14 треков. По словам Валерии, это творение стало олицетворением ее жизни, так как песни являются итогом пережитого.

Кроме того, супруга Иосифа Пригожина не стала скрывать, что каждая песня — это мини-история из прошлого, и не всегда приятная, так как есть треки, где она переживает страшные моменты прошлого.

На фоне выхода нового альбома певица призналась, что однажды потеряла себя, из-за чего лишилась свободы и самоидентичности в браке с Александром Шульгиным, но благодаря Иосифу снова почувстовала себя «живой».

«В начале наших отношений с Иосифом я поняла, что любовь может вдохновить на кардинальные перемены в жизни. Я приняла решение выстроить не только новые отношения, но и новую себя. Это был период переосмысления, когда приходилось находить мужество, отпускать прошлое и открываться будущему», — призналась Валерия в беседе с изданием StarHit.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин пожаловался на низкую прибыль с концертов Валерии.

Также сообщалось, что невестка Валерии рассказала о самочувствии на 9-м месяце беременности.