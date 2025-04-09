«Просто копейки»: Иосиф Пригожин пожаловался на низкую прибыль с концертов Валерии

Иосиф Пригожин рассказал о низкой прибыльности концертов Валерии. Об этом сообщает mk.ru.

Иосиф Пригожин и Валерия провели пресс-конференцию после премьеры нового альбома певицы. В ходе интервью продюсер рассказал журналистам, что деньги на клип для новой песни Валерии шли из общего бюджета.

«Бюджет у нас общий, можно сказать, семейный. Так что мы полноценные партнеры и по жизни, и по работе. Мы долго думали, вкладываться в такой клип или нет. Все-таки он обошелся в сто тысяч долларов», — рассказал Пригожин.

Иосиф также пожаловался на тяжелую концертную деятельность — из-за подорожания авиаперелетов, логистики и аренды оборудования проводить мероприятия в маленьких залах стало невыгодно.

«У нас как-то был тур по Сибири, как раз по залам на тысячу человек. Аншлаги, билеты продали задолго до концертов, но после всех выплат осталось тысяч двести. С точки зрения реинвестиций в карьеру артиста это просто копейки», — признался он.

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