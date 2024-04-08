«Пригласил на свидание»: Виктория Боня рассекретила нового ухажера

44-летняя Виктория Боня заявила, что принимает ухаживания иностранца. Модель рассказала о личной жизни в соцсети.

В 2024 году Виктория объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым. Модель не стала называть причину разрыва. Она лишь уточнила, что сохранила дружеские отношения с экс-избранником. Как выяснилось, Боня была недолго одинока.

Знаменитость показала корзины цветов, которые ей преподнес новый поклонник. Модель рассекретила ухажера: ей оказывает внимание знакомый соседей по квартире в Москве. По словам модели, он является иностранцем и похож на папу Анджелины.

«Оказывается, он ходил в гости к кому-то в моем подъезде. Ну что, пригласил на свидание. Идем? Кстати, он иностранец, похож на папу Энджи», — рассказала знаменитость.

Телеведущая Алена Водонаева одобрила нового ухажера Виктории. По мнению Алены, модель должна пойти на свидание.

Ранее Виктория Боня заговорила о свадьбе с миллиардером после расставания с молодым бойфрендом. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что актриса Паулина Андреева вслед за Федором Бондарчуком сняла обручальное кольцо.