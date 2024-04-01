Виктория Боня заговорила о свадьбе с миллиардером после расставания с молодым бойфрендом

Блогер Виктория Боня заявила, что собирается выйти замуж за юаневого миллиардера. Правда, никаких подробностей телеведущая предпочла не раскрывать.

В конце 2024 года Виктория стала одной из самых обсуждаемых персон в медиаполе. Дело в том, что она сначала сделала пластическую операцию на лице, которую несколько недель скрывала, подогревая интерес поклонников подробностями хирургического вмешательства. А после стало известно о новых отношениях знаменитости. Она рассекретила личность бойфренда, и им оказался молодой бизнесмен Руслан Гасанов.

Впрочем, несмотря на разговоры о большой любви и свадьбе, Боня довольно быстро рассталась с возлюбленным. Они разошлись друзьями, поэтому блогер особо не страдала. Более того, она уже стала размышлять о том, кто же сможет ее осчастливить следующий. И ее выбор пал на миллиардера. Причем юаневого. Об этом она рассказала в беседе с ведущими нового шоу «УТРО. ТНТ».

Напомним, что сама Виктория лишь немного рассказывала о причине расставания с Гасановым. По ее словам, она поняла, что человеку нужно идти дальше. Также она подчеркивала, что они разошлись не из-за ссор или предательства.

Ранее Виктория Боня рассказала, почему ей не везет с мужчинами.