Жена Федора Бондарчука Паулина Андреева сняла обручальное кольцо

Российская актриса Паулина Андреева впервые вышла в свет после слухов о грядущем разводе с режиссером Федором Бондарчуком. Знаменитость дала интервью YouTube-каналу «Театральный журнал».

Сперва журналисты заметили, что Бондарчук перестал носить обручальное кольцо. Однако теперь в кадре без кольца появилась и сама Андреева.

При этом в рамках интервью артистка рассказывала исключительно о своих сценарных опытах, хотя и упомянула своего мужа-режиссера.

«Так как я замужем за очень известным режиссером, вокруг меня очень мощный фон. Это очень яркое обстоятельство само по себе, то есть фон глобального недоверия к моим затеям. И когда киносообщество узнавало о том, что я пишу для Федора сценарии, все сочувствовали Федору. Говорили, что я заведу его за Магадан», - поделилась Андреева.

Актриса подчеркнула, что трудно жить в атмосфере неверия в себя и свои силы со стороны окружающих.

Напомним, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. Спустя два года актриса подарила звездному супругу сына. Примечательно, что супруги предпочитают не показывать ребенка публике.

Ранее Паулина Андреева рассказала, что ей каждый раз приходится доказывать свой талант.