Приглашения на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продают мимо кассы

Уехавшая из России певица Лайма Вайкуле любыми способами пытается продать билеты на свой фестиваль, который состоится в конце июля в Юрмале. Стоимость входных билетов на один день стартует от 42,5 евро, однако есть и другая категория – «приглашения», которые распространяются неофициально.

Как выяснил Абзац, продюсер исполнительницы хита «Вернисаж» Элита Милграве предлагает так называемые пригласительные в обход кассы, вероятно, чтобы сэкономить на налогах.

В официальных сервисах стоимость билетов доходит до 375 евро за один день. Всего же фестиваль продлится в концертном зале «Дзинтари» три дня. В настоящее время билетов на мероприятие предостаточно. В продаже доступны как места у сцены, так и самые дешевые в конце зала.

Уже традиционно среди участников «Лайма Рандеву» ожидаются Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ), Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ), Потап и Настя Каменских, группа «Би-2», а также исчезнувший из медиапространства в 2022 году Николай Трубач. Среди приглашенных участников также значится Верка Сердючка, но артисту запретили выезд с Украины.

Ранее Лайма Вайкуле анонсировала появление Аллы Пугачевой на своем фестивале. При этом в Латвии ходили слухи, что Пугачева проигнорирует фестиваль близкой подруги в знак протеста против запрета на въезд в страну ее дочери, певицы Кристины Орбакайте.

В начале июля Пугачева вместе с детьми и мужем шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) действительно прилетели в Латвию и поселились на элитной вилле в Юрмале.

*Признаны иностранными агентами на территории России