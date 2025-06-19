«Будут гостями моего фестиваля»: Лайма Вайкуле заявила, что Пугачева и Галкин* собираются в Латвию

Уехавшая из России певица Лайма Вайкуле активно готовится к своему традиционному фестивалю «Рандеву» (Laima Rendezvous) в Юрмале, на котором в основном выступают артисты-иноагенты. Чтобы привлечь внимание к мероприятию, она анонсировала появление Аллы Пугачевой.

Отвечая на вопросы местных журналистов, Вайкуле подтвердила, что Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) станут гостями ее фестиваля.

«Они приедут в Латвию в июне, после Лиго (Янов день — латышский народный праздник, отмечается в ночь с 23 на 24 июня. -прим. ред.). У Максима* в этом году будут концерты в Латвии. Они оба, как и в другие годы, будут гостями моего фестиваля. И я, и другие очень рады их присутствию на Laima Rendezvous. Конечно, всегда что-то может внезапно измениться, недаром есть поговорка — хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», - приводит слова Вайкуле издание Privātā Dzīve.

Исполнительница хита «Вернисаж» подчеркнула, что присутствие Пугачевой и Галкина* пока только в планах.

При этом ранее в Латвии ходили слухи, что Пугачева проигнорирует фестиваль близкой подруги в знак протеста против запрета на въезд в страну ее дочери, певицы Кристины Орбакайте.

Музыкальный фестиваль «Лайма Рандеву» пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в Юрмале. Ожидается, что там выступят Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ), Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ), Потап и Настя Каменских. Среди приглашенных участников также значится Верка Сердючка, но артисту запретили выезд с Украины.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Лайма Вайкуле до сих пор продолжает ежегодно организовывать фестиваль, от которого терпит убытки. По его мнению, оказавшаяся в забвении Вайкуле за счет своего мероприятия пытается показать, что «хоть кому-то нужна». Рудченко заверил, что билеты на «Рандеву» будут раздавать бесплатно из-за низкого спроса, как это случилось годом ранее.

*Признаны иностранными агентами на территории России