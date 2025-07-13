Двухэтажный особняк с 8 комнатами, два личных охранника: как уехавшая из РФ Алла Пугачева живет в Юрмале

Уехавшая из России Алла Пугачева отправилась на отдых в Юрмалу. Вместе с семьей артистка живет на роскошной вилле с усиленной охраной. Об этом пишет Kp.ru.

Сообщается, что исполнительница хита «Миллион алых роз» уже не в первый раз арендует виллу «Марта», расположенную неподалеку от концертного зала «Дзинтари». Территория включает в себя двухэтажный особняк с восемью комнатами, спа-комплекс, теннисный корт, кинозал, зимний сад. Алла Пугачева отдыхает в Юрмале с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и двумя детьми. Дом звездной пары находится под охраной, также имеется система видеонаблюдения. Кроме того, предоставляются услуги домработницы, повара, помощника по дому.

Судя по всему, Юрмала была выбрана певицей для отдыха не случайно: сейчас на Кипре, где она временно проживает после отъезда из Израиля, +32. В Юрмале же температура воздуха составляет +22. Такие показатели являются для Аллы Пугачевой более комфортными — у нее диагностирован отягощенный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как утверждают местные, артистка усилила охрану для своей семьи — если раньше они появлялись на публике с одним охранником, то теперь их сопровождают два человека. Один из охранников — водитель, а другой — сопровождающий. Уточняется, что по утрам и вечерам Алла Пугачева гуляет по пляжу с близкими, а в обеденное время ее видели в магазинах и в ресторане.

Примечательно, что подруга певицы Лайма Вайкуле живет рядом и принимает ее в гостях. В настоящее время исполнительница хита «Вернисаж» активно готовится к своему традиционному фестивалю «Лайма Рандеву», который пройдет в Юрмале с 25 по 27 июля.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что Алла Пугачева и Максим Галкин* станут гостями ее фестиваля в Юрмале: «И я, и другие очень рады их присутствию на Laima Rendezvous».

*признан иноагентом на территории РФ