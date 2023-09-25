Приемная семья певицы Дианы Анкудиновой заявила в полицию на ее родную мать. Об этом продюсер Ирина Поник сообщила в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Диана заявила о себе на всю страну благодаря участию в шоу «Голос. Дети». Узнав об успехах девочки, ее биологическая мать начала писать «неадекватные сообщения в пьяном угаре». Все это заставило Ирину принять меры безопасности.

«Видно, что человек был не в себе. Пришлось заявить в полицию. Эта женщина лишена родительских прав. Диана испугалась, столько лет прошло», — цитирует StarHit слова приемной мамы Анкудиновой.

По словам продюсера, в той семье над девочкой издевались. Все это привело к тому, что у начинающей артистки возникли психологические проблемы и заикание. По воспоминаниям Дианы, она «застревала на словах» и не могла произнести то, что хотела. Чтобы избавиться от недуга, логопед посоветовал ей занятия по вокалу.

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