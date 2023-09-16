Не сдерживала слез: покорившая зрителей «Кукушкой» участница шоу «Голос» вернулась спустя шесть лет

Шесть лет прошло с того момента, когда Ярослава Дегтярева выступала на шоу «Голос». Тогда девочка завоевала любовь зрителей, исполнив песню Виктора Цоя «Кукушка». Но вот любовь судей сыскать не удалось. К юной участнице во время слепых прослушиваний никто не повернулся. Испытать свои силы вновь Ярослава решилась в новой части телепроекта «Голос. Уже не дети», передает интернет-издание «Дни24».

В этом году юной артистке исполнилось 15 лет. Повзрослевшая девочка выбрала для слепых прослушиваний народную песню под названием «Ой то не вечер». В этот раз Ярослава не прогадала. Никто из судей шоу не нажал после исполнения композиции красную кнопку.

Певец Дмитрий Билан, один из наставников «Голоса», сразу же отметил, что где-то уже слышал эту девочку. В прошлый раз исполнитель должен был вести юную артистку в победе. Он и другие судьи узнали Дегтяреву сразу же после того, как перестала звучать композиция и кресла развернулись. Звезды попросили Ярославу исполнить «Кукушку» Виктора Цоя, которая так заполнилась зрителям во время прошлого выступления. Пела девочка не одна — в этом ей помогала Полина Гагарина.

«Это шоу изменило мою жизнь, разделив ее на до и после. Разумеется, во мне еще осталась та добрая девочка, которая много лет назад пела здесь Кукушку», — поделилась эмоциями плачущая артистка.

Ранее на телепроекте произошел один неоднозначный инцидент. Начинающий исполнитель Рутгер Гарехт, которого вела певица Пелагея, демонстративно покинул шоу.