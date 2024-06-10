«Приехала в тяжелом состоянии»: певица МакSим посетила приют для женщин

41-летняя певица МакSим призналась, что взяла под опеку будущую мать-одиночку. Об этом сообщает StarHit.

На днях артистка посетила в Москве приют временного содержания для мам. Любая женщина может получить в нем финансовую, юридическую и психологическую помощь. По словам певицы, она не знала, что существуют такие приюты. К слову, МакSим посетила заведение не с пустыми руками: певица привезла необходимую гуманитарную помощь. Кроме того, она взяла под опеку девушку, которую хочет поддерживать на всех стадиях беременности.

«Полина приехала в приют в тяжелом моральном состоянии, у нее бегали глаза, она не знала, что делать, мне показалось, что была на легкой панике, но когда я навестила ее через какое-то время, она настолько изменилась! Я надеюсь, что все у этой девочки будет хорошо, а я обязательно еще раз ее навещу и помогу, так как это необходимо каждой молодой маме», — высказалась знаменитость.

Артистка считает, что каждая женщина, оставшаяся без второй половинки, должна знать, что она не одинока.

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