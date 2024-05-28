«Будила среди ночи»: певица МакSим рассказала, как лечилась от алкогольной зависимости

Певица МакSим (Марина Абросимова) приехала в клинику к врачам, которые спасли ее от алкогольной зависимости, и поблагодарила их за помощь в борьбе с болезнью. В беседе с изданием StarHit исполнительница хита «Знаешь ли ты» откровенно рассказала о своем лечении.

В июне прошлого года МакSим обратилась за помощью в частный наркологический центр Маршака в Подмосковье, где за несколько недель под контролем специалистов ей удалось избавиться от пагубного пристрастия. Теперь артистка вернулась к спасшим ее врачам, чтобы поблагодарить их за помощь, и посадила на территории учреждения свою именную яблоню. Певица выразила благодарность сотрудникам клиники, отметив, что совместными усилиями они смогли победить болезнь.

«Они проводили со мной очень много времени, потратили столько сил, и вместе мы добились результата, успеха. Дмитрий Владимирович, Денис, Юля, мои психологи потрясающие, Дмитрий Анатольевич, которого я будила среди ночи со своими вопросами», — высказалась МакSим.

Звезда 2000-х поддержала всех, кто столкнулся с подобной проблемой, и отметила, что «выход есть всегда».

«Думаю, что я, как одна из многих, стала чувствовать себя счастливой. Хочу сказать всем, что выход всегда есть. Хорошие люди есть, добрые люди есть, а главное — есть профессионалы. Надеюсь, здесь скоро будет целый сад победителей», — заявила артистка.

Сейчас МакSим постепенно возвращается к концертной деятельности, занимается своей детской школой-студией и проводит время со своими дочерьми.

«Я не вижу смысла на каждом шагу кричать, что „я победила зависимость“, хочу воспринимать это просто как пройденный этап жизни, а не ее главное достижение. <…> Сейчас главное — не оглядываться назад, а идти дальше в правильном направлении», — заключила певица.

Ранее мы писали о том, что представитель МакSим опровергла слухи о новом туре артистки по России.