Опубликовано 10 июня 2024, 08:50
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Mash: в Красноярске Басте пришлось идти пешком по мосту после ссоры с гаишником
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В Красноярске Басте пришлось идти пешком по мосту после ссоры с гаишником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Красноярске прошел сольный концерт Басты, который закончился инцидентом. После выступления артист оказался в пробке на выезд с острова Татышев. Гаишники не пропустили машину знаменитости. Тогда он покинул авто и вместе с фанатами пошел пешком по мосту.
На данный момент ни артист, ни его представили не комментировали произошедший инцидент.
Ранее был раскрыт райдер рэпера. Сообщалось, что Баста требует 60 сосисок и черный хлеб. Подробности читайте в этой новости.
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