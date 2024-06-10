Mash: в Красноярске Басте пришлось идти пешком по мосту после ссоры с гаишником

В Красноярске Басте пришлось идти пешком по мосту после ссоры с гаишником. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Красноярске прошел сольный концерт Басты, который закончился инцидентом. После выступления артист оказался в пробке на выезд с острова Татышев. Гаишники не пропустили машину знаменитости. Тогда он покинул авто и вместе с фанатами пошел пешком по мосту.

На данный момент ни артист, ни его представили не комментировали произошедший инцидент.

Ранее был раскрыт райдер рэпера. Сообщалось, что Баста требует 60 сосисок и черный хлеб. Подробности читайте в этой новости.

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