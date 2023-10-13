«Придумывают какую-то ерунду»: друг семьи Николая Дроздова рассказал о состоянии здоровья ученого

Стало известно, как себя чувствует телеведущий Николай Дроздов. Об этом рассказал друг семьи, певец Дмитрий Дунаев.

По его словам, сейчас Дроздов находится дома с супругой, и у него нет никаких серьезных проблем со здоровьем. Информацию о раковой опухоли журналисты «берут из воздуха», уверен он.

Он добавил, что никаких раковых опухолей у Дроздова не обнаружили. У 85-летнего телеведущего бывало плохое самочувствие, что естественно для его возраста.

«Мы с ним практически каждый день созваниваемся, он вместе со своей супругой Татьяной Петровной дома отдыхает. У него прекрасный голос, нормальный, чистый, веселый. Видимо, кто-то занимается каким-то непонятным самопиаром. Он практически не общается ни с кем, а они откуда — из воздуха эту информацию берут? Придумывают какую-то ерунду. Кто-то хочет стать популярным за счет этого. Бред какой-то», — цитирует Дунаева Газета.Ru.

Напомним, телеведущий попал в больницу после неудачного падения в январе. Несколько дней он провел в палате интенсивной терапии. Накануне в СМИ появилась информация, что у Дроздова обнаружено новообразование предстательной железы. Для того, чтобы сдержать болезнь, врачи якобы назначили знаменитости курс гормонотерапии. Однако семья телеведущего сразу же опровергла эту информацию.

Дочь телеведущего объяснила, что в последние дни Николай Николаевич находится дома. Он посещает врачей вместе со своей женой, они самостоятельно ходят в поликлинику.