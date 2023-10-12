«Есть возрастные изменения»: дочь Николая Дроздова высказалась о госпитализации отца

Дочь телеведущего Николая Дроздова опровергла госпитализацию отца и сообщения о том, что у него нашли злокачественную опухоль. Елена отметила, что мужчина действительно наблюдается у врачей, но не с той проблемой. Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

Женщина объяснила, что в последние дни Николай Николаевич находится дома. Он посещает врачей вместе со своей женой, они самостоятельно ходят в поликлинику. Но диагноза – гипертоническая болезнь сердца у него никогда не было.

«У папы есть возрастные изменения. Он гипотоник. Давление у него поднимается. Диагноза гипертония ему не ставили. Про злокачественную опухоль я ничего не слышала», – поделилась Елена.

Дочь зоолога предположила, что журналисты просто неправильно поняли комментарий его супруги. По ее словам, отец никуда не уезжал.

«В больницы не ложился и состояние не стабилизировал, потому что оно не было тяжелым», — добавила женщина.

Напомним, что Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации телеведущего. По их информации, Николая Дроздова экстренно доставили в больницу, однако с операцией врачи решили повременить – несмотря на то, что злокачественную опухоль можно было вырезать, врачи боялись осложнений из-за хронических заболевание ведущего.

Журналисты привели слова жены знаменитости Татьяны Петровны, которая рассказала, что у телеведущего все хорошо, лечение идет планово, на данный момент старые болезни не угрожают восстановлению ученого.

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