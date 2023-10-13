Mash: врачи сдерживают рак у Николая Дроздова благодаря гормонотерапии

Врачи сдерживают рак у Николая Дроздова благодаря гормонотерапии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Осенью 2023 года появилась информация о серьезном заболевании телеведущего. По данным СМИ, у 86-летнего Дроздова выявлено новообразование предстательной железы. Для того, чтобы сдержать болезнь, врачи назначили знаменитости курс гормонотерапии.

Семья Дроздова опровергла сообщения СМИ о его раке. Татьяна Дроздова заявила, что супруг находится вне опасности: он восстанавливается дома и идет на поправку.

Ранее Николай Дроздов назвал мерзавцами тех, кто распространяет новости о его раке. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 51-летнего актера Анатолия Белого требуют признать иноагентом.