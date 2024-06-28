«Придется в дерьме копаться»: Ивар Калныньш сделал новое заявление о России

Латвийский актер Ивар Калныньш, который неоднократно был замечен за русофобскими высказываниями, сделал новый выпад в адрес России. Соответствующее заявление артиста прозвучало в интервью порталу RUS TVNET, опубликованном на YouTube.

В ходе общения с ведущим Калныньш пофантазировал о «восстановлении России». В частности, актер поразмышлял о собственных планах в случае поражения России в спецоперациии.

«Придется в дерьме каком-то копаться и это будет действовать на нервы. <…> Предстоит еще весь мусор убирать», — поделился знаменитость.

Ранее Ивар Калныньш обвинил Россию в отказе от него. Актер уточнил, что не отказывался от связей РФ, это «Россия от него отказалась». Артист добавил, что большинство из публикаций в российских СМИ о нем — фейки.

Позднее народная артистка России Светлана Немоляева назвала «недостойным» поведение Ивара Калныньша.