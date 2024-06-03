«Россия от меня отказалась»: Ивар Калныньш вновь пожаловался на РФ

Латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что Россия «отказалась» от него. Соответствующее признание знаменитости прозвучало в интервью RTVI.

«Я думаю, что Россия от меня отказалась. Просто мне не дали визу еще до этих событий, и все. Я и не старался дальше», — поделился Калныньш.

Как признался артист, ему предлагали теневые варианты попасть в РФ, заплатив нужным людям. Однако актер с тревогой вспоминает те предложения и радуется, что не захотел открыть «маленькие дверцы в стене Кремля». Вдобавок звезда фильма «Зимняя вишня» признался, что ему предлагали поучаствовать в проекте с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) до эмиграции шоумена из России.

«Это, по-моему, была его последняя передача, [про то] как хорошо жить в Советском Союзе. Ну и слава богу, что я туда не поехал», — рассказал актер.

Кроме того, Калныньш уточнил, что по-прежнему поддерживает общение с некоторыми российскими коллегами, однако их имен он предпочел не раскрывать.

Ранее Ивар Калныньш рассказал, что брат Чулпан Хаматовой работает в Рижском русском театре.