«В Голливуд его никто не зовет!»: Немоляева высмеяла «переобувшегося» Калныньша

Народная артистка России Светлана Немоляева отреагировала на поведение латвийского коллеги Ивара Калныньша, который долгое время выступал с критикой СВО и позволял себе русофобские высказывания, после чего продемонстрировал чудеса «переобувания в воздухе». Ее слова приводит aif.ru.

«Нельзя быть таким неблагодарным <…> У нас актеры уже смеются над ним - Калныньш тут заявил, что он больше не приедет в Россию и не будет сниматься в российском кино. И мой друг-артист очень смеялся: а что, его еще где-то снимали, кроме как в России? Ну смешно, ей богу! Он ведь больше нигде и не играл, в Голливуд его никто не зовет!», - высказалась Немоляева.

Немоляева напомнила Калныньшу, что, когда в Латвии «умерло кино» с распадом СССР, именно в РФ у него появилась «возможность заработать». В частности, артиста регулярно приглашали на популярные российские кинофестивали и другие престижные мероприятия. Актриса отметила, что для нее стали шоком русофобские заявления коллеги, поскольку в прошлом они общались на кинофестивалях и она «думала, что он нормальный».

«Мне даже неприятно о нем говорить», - резюмировала она.

Ранее актер Сергей Никоненко призвал одуматься критикующего РФ Калныньша.