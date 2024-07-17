Муж Блиновской служит под селом Урожайное и возит боекомплекты на передовую

Муж Елены Блиновской служит под селом Урожайное в ДНР и возит боекомплекты на передовую, рискуя попасть под обстрел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Алексей Блиновский покинул позиции под городом Красногоровка, где служил в штурмовом подразделении. Туда он перешел из 95-го стрелкового полка. Напомним, что у Алексея статус «доброволец».

Ранее сообщалось, что находящегося в зоне СВО мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом. По данным СМИ, у супруга Елены долг в 7 млн 636 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что находящаяся в СИЗО блогер Елена Блиновская выплатила ФНС еще 40 млн рублей от миллиардного долга.