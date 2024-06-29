Рискует лишиться имущества: Алексея Блиновского могут признать банкротом

Находящегося в зоне СВО мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского могут признать банкротом. Соответствующее исковое заявление уже зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы.

По информации Telegram-канала Mash, Блиновский задолжал одному из российских банков 7 млн 636 тысяч рублей. При этом его неоднократно предупреждали о необходимости погасить задолженность, но он так и не сделал этого.

Если иск удовлетворят, мужу Елены Блиновской грозит статус банкрота, оценка всего имущества и его конфискация.

По данным канала, в собственности у бизнесмена 40 земельных участков, 14 домов и квартира в Москве площадью 132,2 квадрата. Кроме того, Алексей владеет целым автопарком.

Блиновский объявлен в розыск по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев, получивший ранение в зоне СВО, сообщил, что вернулся в расположение части и сейчас вместе с Алексеем Блиновским находится в Красногоровке. По его словам, в населенном пункте под Марьинкой в ДНР идут ожесточенные бои.