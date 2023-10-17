«Придется подшить лоб»: располневшая Тодоренко заявила, что недовольна своей внешностью

Телеведущая Регина Тодоренко в прошлом году стала мамой во второй раз. Недавно она вернулась к съемкам и продолжает активно работать, что сказывается на ее внешнем виде.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая заявила, что ее кожа сильно пострадала после тяжелого грима. График у Тодоренко сложный — она находится в кадре по 14 часов в сутки.

«Это же ужас, это когда 14 часов ты в кадре, в гриме, просто стареешь на лет, наверное, 30. И что с этим делать? Есть варианты? Придётся как-то, видимо, подшить лоб», — спросила Регина у своих подписчиков.

Она заявила, что видимо придется «подшить лоб» и пожаловалась на большое количество морщин, возникших после двухдневных съемок.

Пока Регина не собирается решать проблему радикальным методом: она ест меньше сахара, пьет биодобавки и увлажняет кожу.

Ранее звезда рассказывала, что резко располнела. «Я очень поправилась!..», — говорила она. Тодоренко уже не раз подозревали в пластических операциях, но телеведущая отрицает, что ложилась под нож хирурга.

Напомним, Тодоренко призналась, что со стрессом и накопившимися переживаниями справляется с помощью алкоголя. Так, два-три раза в год она устраивает «разгрузочные» дни и выпивает примерно поллитра текилы.