«Выпиваю поллитра текилы»: Регина Тодоренко заговорила о своем отношении к алкоголю

Знаменитая телеведущая Регина Тодоренко призналась, что со стрессом и накопившимися переживаниями справляется с помощью алкоголя. Так, два-три раза в год она устраивает «разгрузочные» дни и выпивает примерно поллитра текилы. Об этом сообщает Экспресс газета, ссылаясь на соцсети звезды.

25 октября 2023 года будет ровно пять лет, как Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. Пара воспитывает двоих сыновей, младшему из которых недавно исполнился годик.

При этом Регина и Влад не скрывают, что в отношениях у них не все идеально. Периодически влюбленные ссорятся, а однажды артистка даже заявила супругу, что уходит от него. Но в тот момент Топалов решительно сказал, что никуда свою жену не отпустит.

Теперь всю энергию Тодоренко направляет в работу. По ее словам, иногда проектов бывает так много, что она чувствует себя перегруженной. Девушка придумала свой «рецепт» сбрасывания напряжения, которым она охотно поделилась с подписчиками в микроблоге.

«2-3 раза в год я устраиваю треш-день и выпиваю поллитра текилы. А может, и больше», – цитирует звезду Экспресс газета.

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