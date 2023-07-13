Регина Тодоренко пожаловалась на перемены в организме
Звезда «Орла и Решки» Регина Тодоренко пожаловалась на морщины после 30 лет.
Источник: Komsomolskaya Pravda/East News
Российская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на две проблемы, с которыми она столкнулась после 30 лет, – сухость кожи и морщины. Об этом сообщает Lenta.Ru, ссылаясь на соцсети звезды.
Тодоренко уверена, что после 30 лет следить за здоровьем нужно тщательнее, чем в более юном возрасте. Особое внимание 33-летняя ведущая обратила на волосы, кожу и ногти.
«Волосы, кожа, ногти – как будто после 30 кто-то тебе подливает сыворотку старения в чай», – подчеркнула она.
Несмотря на то, что Регину не устраивает качество кожи, она, в отличие от большинства звезд, не прибегает к уколам красоты, потому что боится этого. Выглядеть свежо знаменитости помогают маски, патчи и массаж через рот.
«Глубокое очищение. Маски. Патчи. Массаж через рот. Правильно подобранная косметика по типу кожи... Жить я хочу долго и выглядеть свежо», – рассказала Тодоренко.
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