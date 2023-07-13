Регина Тодоренко пожаловалась на перемены в организме

Российская телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на две проблемы, с которыми она столкнулась после 30 лет, – сухость кожи и морщины. Об этом сообщает Lenta.Ru, ссылаясь на соцсети звезды.

Тодоренко уверена, что после 30 лет следить за здоровьем нужно тщательнее, чем в более юном возрасте. Особое внимание 33-летняя ведущая обратила на волосы, кожу и ногти.

«Волосы, кожа, ногти – как будто после 30 кто-то тебе подливает сыворотку старения в чай», – подчеркнула она.

Несмотря на то, что Регину не устраивает качество кожи, она, в отличие от большинства звезд, не прибегает к уколам красоты, потому что боится этого. Выглядеть свежо знаменитости помогают маски, патчи и массаж через рот.

«Глубокое очищение. Маски. Патчи. Массаж через рот. Правильно подобранная косметика по типу кожи... Жить я хочу долго и выглядеть свежо», – рассказала Тодоренко.

Ранее мы писали, что 30-летняя жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова сделала нитевой лифтинг в нижней части подбородка. Она осталась полностью довольна результатом процедуры.