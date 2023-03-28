Придется экономить: в Сети раскрыли пенсию уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории России. Год назад артистка вместе с семьей перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. По данным СМИ, знаменитостям едва хватает денег на существование, поскольку концерты Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) не пользуются спросом в других странах. После того, как в Сети раскрыли размер пенсии Аллы Борисовны, подобные домыслы лишь укрепились в сознании публики.

Как сообщает издание «Teleprogramma», певица получает около 50 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит и надбавка за звание народной артистки РФ. В России такая пенсия считалась бы роскошью, но только не в Израиле, где уровень цен в разы выше. Вот почему пользователи Сети заявили: теперь Пугачевой придется экономить на своей жизни.

«Муж, поди, кормит. На 50 тысяч в Израиле с шиком не проживешь, только экономя на всем. Такие пенсии, как капля в море», — единогласно заявили фолловеры.

Ранее мы писали о том, что исполнительница хита «Арлекино» избавилась от последней недвижимости в России и передала квартиру за 300 миллионов внуку Байсарову. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Любовь Успенская впервые за долгое время открыто заговорила о получении американской пенсии. Артистка добавила, что у нее очень дорогая жизнь. Высказывание Успенской со всеми объяснениями читайте в этой статье.