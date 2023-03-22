«У меня очень дорогая жизнь»: 69-летняя Любовь Успенская заговорила про американскую пенсию

Любовь Успенская относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Однажды певица заявила: ради карьеры она отказалась от отношений с мужчинами. По словам знаменитости, работа действительно очень значима для нее. Сейчас Успенской 69 лет, а, значит, по возрасту ей положена пенсия. Издание «Teleprogramma» связалось с Любовью и обсудило с ней финансовый вопрос.

К слову, певице удалось удивить журналистов. Женщина призналась, что отказалась от пенсии и даже не занималась ее оформлением. Любовь поспешила объяснить такую позицию.

«Можно ли что-то накопить с пенсии? У меня очень дорогая жизнь, каждый мой шаг стоит больших денег, и я много работаю, чтобы многое себе позволить», — высказалась знаменитость.

Успенская добавила: она всегда хотела всю жизнь работать, чтобы не думать о размере пенсии. Также Любовь ответила на самый популярный вопрос в Сети. Долгое время ходили слухи о том, что она получает американское жалование. Артистка поспешила опровергнуть и эти домыслы и в очередной раз публично заявила: «Я живу на те деньги, которые зарабатываю».

Ранее 69-летняя Любовь Успенская рассказала, как при помощи молитвы вернула дочь. Ни для кого не секрет: отношения певицы и ее наследницы сложились не сразу. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Владимир Пресняков заговорил о пополнении в семье. По словам артиста, стать родителем дочки — его давняя мечта. Высказывание музыканта читайте в этой статье.