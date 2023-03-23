Алла Пугачева передала последнюю недвижимость в России за 300 миллионов внуку Байсарову

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Вместе со своей семьей артистка обосновалась в Израиле , и, кажется, возвращаться в Россию она не планирует. Об этом говорит то, что Примадонна отечественной эстрады избавляется от имущества в нашей стране. Уже несколько месяцев ходят слухи о продаже ее замка в деревне Грязь. Кроме того, другую недвижимость под Истрой она переписала на внука Никиту Преснякова. Однако, как сообщает портал dni.ru, у певицы осталось последнее владение в Москве, судьба которого также решена.

Выяснилось, что квартиру в Филипповском переулке с видом на Храм Христа Спасителя Пугачева переписала на 24-летнего внука Дени Байсарова. Предположительно, недвижимость оценивается в 300 миллионов рублей.

Юноша уже имеет на руках ключи от роскошной квартиры. Этот факт подтвердила Алена Кравец. «Квартира уже давно подарена певицей второму внуку Байсарову, ведь именно его отец когда-то и подарил ее Пугачевой», — высказалась девушка.

Ранее мы писали о том, что 31-летний внук Аллы Борисовны Пресняков продает ее дачу в Истре за 225 миллионов рублей. Напомним, что уже несколько месяцев Никита проживает в США и строит там музыкальную карьеру.

Не менее интересна та история, в которой поэтесса Рубальская внесла ясность в конфликт с Пугачевой. Знаменитость заявила: «Контакта никогда не было». Полное высказывание Ларисы читайте в этой статье.