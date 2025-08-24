«Придает уверенности в себе»: экс-возлюбленная Тимати отказалась от работы в 15 лет

Экс-возлюбленная Тимати объяснила, почему нигде не работает с 15 лет.

Модель вышла на связь и пообщалась с подписчиками в личном блоге. Некоторые ее поклонники поинтересовались ее карьерой: «Вы когда-нибудь работали на кого-то?». Анастасия скрывать не стала, что такое было лишь в подростковом возрасте.

Решетова также раскрыла, что желания работать на постороннего человека у нее не было, а приходилось ей идти на этот шаг из-за наставления родителей. Затем она предпочла развивать собственный бизнес.

«Только в 14-15 лет, когда родители отправили на подработку для практики. А так мне нравится быть "руководителем парада", то есть работодателем. При этом я получаю абсолютное наслаждение от работы в команде. Мне нравится ощущение, что мы все на одной волне и за одно дело. Это меня мотивирует и дает драйв», — поделилась блогерша.

Она вспомнила, как впервые начала работать благодаря маме: тогда она устроилась в компанию социальных исследований. Вознаграждение у нее было достойным для тех времен.

«Я помню это сладкое ощущение первого гонорара. Когда мне передали мою зарплату в конверте, я поняла, насколько это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей на какие-то свои мелочи. Это действительно придает уверенности в себе. По тем моим меркам за несколько недель работы я получала большие деньги — 10 тысяч рублей. Для ребенка это было очень круто», — вспоминала Анастасия.

