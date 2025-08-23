«Очень жалею спустя годы»: Анастасия Решетова раскрыла секреты преображения

Экс-возлюбленна Тимати раскрыла секреты своего преображения.

Анастасия Решетова решила пообщаться с подписчиками в блоге. У девушки поинтересовались, какие косметические процедуры она делает, чтобы сохранять такую красоту. Блогерша призналась, что регулярно посещает косметолога, где делает уколы.

Решетова даже записала видео из косметологического кабинета, где она рассказывает и показывает, к каким специальныем процедурам для омоложения она прибегает. Также Анастасия уточнила, что никогда не колола популярный аппарат и полимолочную кислоту.

«Только что сделала витаминный коктейль. Через несколько недель сделаю плазму и экзосомы для волос. В целом все. А, ну и верхняя губа, конечно. С 18 лет ее подкалываю, так как натуральная верхняя сильно меньше нижней... Во-первых, мне еще нет 30. Во-вторых, я пока изучаю вопрос влияния гидроксиапатита кальция на ткани. У меня есть много сомнений насчет этого вида инъекционного омоложения», — раскрыла модель.

Модель не стала скрывать, что прибегала и к более серьезным процедурам в кабинете пластического хирурга. Она закачивала филлеры в губы, а также исправляла кончик носа.

«Овал лица, скулы природные, у Ратмира такие же. Кончик носа скорректирован, но честно говоря, я об этом очень жалею спустя годы. Необходимости его делать не было, меня на эту идею надоумили, а я, будучи маленькой, повелась», — раскрыла звезда соцсетей.

