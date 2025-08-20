42-летний рэпер Тимати запустил продажу франшизы сети кофеен. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, артист продолжает развивать ресторанный бизнес. Теперь он предлагает открыть кофейню по франшизе. Для этого необходимы инвестиции от 12 до 20 млн рублей в зависимости от размера заведения и первоначальный взнос — 1,5 млн.

Отмечается, что возврат вложений ожидается за 16 месяцев.

Напомним, в августе 2025 года рэпер стал отцом в третий раз. Модель Валентина Иванова родила ему дочь по имени Эмма. После пополнения в семье артист поинтересовался, какие льготы ему полагаются как многодетному отцу и может ли он бесплатно ездить на метро. Подробности читайте в этой новости.

