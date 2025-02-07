«Прическа не идет»: Наташа Королева сменила имидж
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Певица Наташа Королева сменила имидж для съемок в музыкальном шоу. 51-летняя звезда стала блондинкой с каре. Об этом сообщает «Жизнь».
Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» стала ведущей нового сезона шоу «Суперстар!». Она часто рассказывает о своей работе и показывает кадры за кулисами. Недавно она похвасталась преображением.
В ролике Королева предстала с короткой прической и новым цветом волос – пепельным блондом. Как отмечает источник, певицу было просто не узнать. В комментариях подписчики поделились своим мнением об образе звезды.
«Прическа вообще не идет, как бы я ни любила Наташу», — пишут пользователи.
Сама Наташа пока ничего не говорила по поводу смены имиджа. Она не призналась, примерила ли парик или избавилась от густой шевелюры навсегда.
Ранее мы писали о том, что Наташа Королева стала испытывать проблемы со сном. Из-за эмоциональной перегрузки исполнительница спит максимум два часа в день.
Также стало известно о том, что 53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой. Телеведущая показала закулисье шоу, засняв коллег по проекту.