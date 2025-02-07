«Прическа не идет»: Наташа Королева сменила имидж

Певица Наташа Королева сменила имидж для съемок в музыкальном шоу. 51-летняя звезда стала блондинкой с каре. Об этом сообщает «Жизнь».

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» стала ведущей нового сезона шоу «Суперстар!». Она часто рассказывает о своей работе и показывает кадры за кулисами. Недавно она похвасталась преображением.

В ролике Королева предстала с короткой прической и новым цветом волос – пепельным блондом. Как отмечает источник, певицу было просто не узнать. В комментариях подписчики поделились своим мнением об образе звезды.

«Прическа вообще не идет, как бы я ни любила Наташу», — пишут пользователи.