«Пару часов максимум»: Наташа Королева стала испытывать проблемы со сном
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Певица Наташа Королева столкнулась с проблемой: артистка не может нормализовать сон. Из-за эмоциональной перегрузки исполнительница спит максимум два часа в день.
Подробности узнал сайт mk.ru.
«Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!» - поделилась певица.
Королевой приходится совмещать гастроли с работой на ТВ, она стала ведущей шоу «Суперстар». Певица признается: после съемок в голову постоянно лезут мысли, что она сделала не так и где нужно исправиться. Это мешает артистке уснуть. Раньше такого с ней не случалось.
Обращаться к специалистам для восстановления сна Королева не планирует – надеется справиться сама. Вместе с тем Королева понимает – так не может продолжаться слишком долго.
Несмотря на проблему с сном, певица находится в роскошной форме, а в последнее время еще больше постройнела. Королева рассказала, что давно занимается на виброплатформе и она замечает результат от тренировок.
Ранее певица рассказала, что у ее невестки нет противопоказаний к рождению детей.