«Пару часов максимум»: Наташа Королева стала испытывать проблемы со сном

Певица Наташа Королева столкнулась с проблемой: артистка не может нормализовать сон. Из-за эмоциональной перегрузки исполнительница спит максимум два часа в день.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!» - поделилась певица.

Королевой приходится совмещать гастроли с работой на ТВ, она стала ведущей шоу «Суперстар». Певица признается: после съемок в голову постоянно лезут мысли, что она сделала не так и где нужно исправиться. Это мешает артистке уснуть. Раньше такого с ней не случалось.

Обращаться к специалистам для восстановления сна Королева не планирует – надеется справиться сама. Вместе с тем Королева понимает – так не может продолжаться слишком долго.

Несмотря на проблему с сном, певица находится в роскошной форме, а в последнее время еще больше постройнела. Королева рассказала, что давно занимается на виброплатформе и она замечает результат от тренировок.

Ранее певица рассказала, что у ее невестки нет противопоказаний к рождению детей.