53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой

Кудрявцева показала закулисье шоу, засняв коллег по проекту. Так, в кадр попали Кирилл Туриченко и Люся Чеботина в наряде бортпроводницы.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, почему не занимается спортом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 39-летняя Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике и прозрачном платье. Певица стала активничать в соцсети после того, как Давид Манукян объявил, что станет отцом.