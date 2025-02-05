53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой
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53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой. Лера показала новый образ в соцсети.
На съемках нового сезона шоу «Суперстар!» Кудрявцева удивила публику, отказавшись от привычного блонда и каре. Знаменитость нарастила волосы, отрезала челку и стала брюнеткой. Ее образ дополнили кожаный берет и жилетка в тон волос. Также Лере сделали макияж с акцентом на глаза.
Кудрявцева показала закулисье шоу, засняв коллег по проекту. Так, в кадр попали Кирилл Туриченко и Люся Чеботина в наряде бортпроводницы.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, почему не занимается спортом. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 39-летняя Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике и прозрачном платье. Певица стала активничать в соцсети после того, как Давид Манукян объявил, что станет отцом.