НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2025, 11:40
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53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой

53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой

© Starface.ru

53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой. Лера показала новый образ в соцсети.

На съемках нового сезона шоу «Суперстар!» Кудрявцева удивила публику, отказавшись от привычного блонда и каре. Знаменитость нарастила волосы, отрезала челку и стала брюнеткой. Ее образ дополнили кожаный берет и жилетка в тон волос. Также Лере сделали макияж с акцентом на глаза.

53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж, став брюнеткой

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Кудрявцева показала закулисье шоу, засняв коллег по проекту. Так, в кадр попали Кирилл Туриченко и Люся Чеботина в наряде бортпроводницы.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, почему не занимается спортом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 39-летняя Ольга Бузова продемонстрировала фигуру в купальнике и прозрачном платье. Певица стала активничать в соцсети после того, как Давид Манукян объявил, что станет отцом.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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