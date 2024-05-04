Прибывшая на «Евровидение» участница от Израиля Эден Голан столкнулась с серьезными ограничениями

Участница Международного музыкального конкурса «Евровидение» Эден Голан столкнулась со сложностями. Артистка прибыла в шведский город Мальмё, где состоится мероприятие, но вынуждена постоянно находиться в своем номере.

Как пишет портал Yahoo News, в городе проходят массовые акции в поддержку Палестины, поэтому Голан запретили выходить из отеля. Ее круглосуточно охраняет телохранитель.

В этом году «Евровидение» стало одним из самых противоречивых из-за участия Израиля. Шведские художники призвали запретить Голан участвовать в конкурсе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU), который организует музыкальный конкурс, осудил начавшиеся преследования израильской конкурсантки Эден Голан.

В то же время Россию к участию в мероприятии не допустили, поскольку «в этих ситуациях есть различия».

Напомним, до 18 лет Эден Голан жила в Москве и училась в музыкальной школе композитора Игоря Крутого. Но два года назад вместе с семьей переехала в Израиль. Она известна российским зрителям как участница пятого сезона шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Юная артистка состояла в команде Пелагеи и даже дошла до финала, но в итоге ее обошел другой конкурсант - Рутгер Гарехт.

«Евровидение-2024» пройдет с 7 по 11 мая в Швеции. Россия третий год подряд не участвует в конкурсе, поэтому Первый канал и ВГТРК отказались транслировать мероприятие.